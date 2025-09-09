ДТП в Джанкойском районе — погиб водитель грузового автомобиля

В результате ДТП водитель автомобиля «Фредлайн» смертельно травмирован. Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Госавтоинспекцией Джанкойского района проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
