ДТП в Джанкойском районе — погиб водитель грузового автомобиля

В Симферополе подросток попал под колеса общественного транспорта на ул. Киевская

В результате ДТП водитель автомобиля «Фредлайн» смертельно травмирован. Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

