ДТП в Джанкойском районе - погиб водитель грузового автомобиля
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

ДТП в Джанкойском районе — погиб водитель грузового автомобиля

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 15:25 09.09.2025

По предварительной информации, 9 сентября 2025 года около 5:45 на автодороге «Новороссия», вблизи села Новостепное, водитель грузового автомобиля «Фредлайн», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Ваз 2110», после чего грузовик совершил опрокидывание.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фредлайн» смертельно травмирован. Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Госавтоинспекцией Джанкойского района проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

