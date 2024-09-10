ДТП в Джанкойском районе: водитель ответит за смерть пассажирки авто

В Джанкойском районе местный житель предстанет перед судом за ДТП, в результате которого погибла женщина. Водитель обвиняется по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

По версии следствия, обвиняемый в июле текущего года, не имея права управления транспортным средством, двигался на автомобиле «Опель Астра» по автодороге вблизи села Днепровка. При осуществлении обгона мужчина не справился с управлением транспортным средством и допустил его занос с последующим съездом в кювет и наездом на препятствие в виде дерева. В результате ДТП погибла пассажир автомобиля, — сообщили в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.