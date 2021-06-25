ДТП в Евпатории: иномарка сбила детей на тротуаре

Сегодня утром в Евпатории произошло ДТП, в результате которого пострадали дети.

В 9:35 в центре города водитель автомобиля «Honda», осуществляя движение на регулируемом перекрестке, допустил выезд на тротуар, по которому передвигалась женщина с двумя детьми: 3-летним ребенком в коляске и 9-летним мальчиком. В результате ДТП все пешеходы доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи, у детей диагностированы ушибы и ссадины. Женщина не пострадала, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, по результатам начатого расследования будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.

Фото: ГИБДД.