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ДТП в Евпатории: иномарка сбила детей на тротуаре

ДТП в Евпатории: иномарка сбила детей на тротуаре

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 25.06.2021

Сегодня утром в Евпатории произошло ДТП, в результате которого пострадали дети.

ДТП в Евпатории: иномарка сбила детей на тротуаре

В 9:35 в центре города водитель автомобиля «Honda», осуществляя движение на регулируемом перекрестке, допустил выезд на тротуар, по которому передвигалась женщина с двумя детьми: 3-летним ребенком в коляске и 9-летним мальчиком. В результате ДТП все пешеходы доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи, у детей диагностированы ушибы и ссадины. Женщина не пострадала, — сообщили в ГИБДД.

ДТП в Евпатории: иномарка сбила детей на тротуаре

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, по результатам начатого расследования будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.

ДТП в Евпатории: иномарка сбила детей на тротуаре

Фото: ГИБДД.

ДТП в Евпатории: иномарка сбила детей на тротуаре

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