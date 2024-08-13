ДТП в Евпатории: несовершеннолетний водитель мопеда не справился с управлением

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Евпатории с участием несовершеннолетних. «Экипаж» мопеда, которым управлял подросток, въехал в столб.

12 августа, в 19 часов 40 минут, в городе Евпатории, на улице Пушкина д.3, несовершеннолетний водитель мопеда «Reser» GS, 2007 года рождения, двигаясь по ул. Пушкина со стороны ул. Токарева в направлении ул. Дувановской, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль за движением транспортного средства и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил наезд на бордюрный камень слева и световую опору. В результате наезда водитель и пассажир 2010 года рождения получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.