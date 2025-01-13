ДТП в Евпатории: один из участников был на машине с несуществующими номерами

В ходе оформления ДТП сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что автобус «Форд Транзит» не имеет государственных регистрационных знаков. Водителем автобуса оказался 65-летний местный житель. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за управление незарегистрированным транспортным средством и был лишен права управления. Кроме того, проверка по электронной базе Госавтоинспекции показала, что мужчина снял автомобиль с учета, а номера сдал в архив Госавтоинспекции, — озвучили детали дорожного происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении водителя автобуса составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, по ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по ч. 2 ст. 12.37 КоАП управление транспортным средством без полиса ОСАГО, по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ управление транспортным средством без тахографа, по ч. 1 ст. 12.5 КоАП переоборудование из автобуса в грузовой фургон без согласования с Госавтоинспекцией.

В настоящее время на нарушителя уже наложен административный штраф на общую сумму более 33 тысяч рублей. Еще два административных материала будут рассмотрены в ближайшее время.

Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым