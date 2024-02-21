Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | ДТП в Евпатории: столкнулись три машины, пострадал человек… а виновник – пьяный за рулем
актуально в республике
в Евпатории: столкнулись три машины, пострадал человек… а виновник – пьяный за рулем

ДТП в Евпатории: столкнулись три машины, пострадал человек… а виновник – пьяный за рулем

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 14:03 21.02.2024

В Евпатории, на ул. Чапаева произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадал пассажир одного из авто. Как сообщили в МВД по РК, у 23-летнего водителя, предварительно виновного в совершении ДТП, выявлены признаки опьянения.

Освидетельствование показало 0,97 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, что в 6 раз превышает допустимую норму. За не привлечение к административной ответственности водитель иномарки настойчиво предлагал полицейским денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей.

Водителю разъяснено, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако он оставил деньги в патрульном автомобиле, — рассказали в МВД по РК.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Узнайте больше:  Ночное ДТП в Раздольненском районе: водитель сбил насмерть пешехода и… сбежал с места наезда

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Просмотры: 27

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.