ДТП в Евпатории: столкнулись три машины, пострадал человек… а виновник – пьяный за рулем

В Евпатории, на ул. Чапаева произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадал пассажир одного из авто. Как сообщили в МВД по РК, у 23-летнего водителя, предварительно виновного в совершении ДТП, выявлены признаки опьянения.

Освидетельствование показало 0,97 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, что в 6 раз превышает допустимую норму. За не привлечение к административной ответственности водитель иномарки настойчиво предлагал полицейским денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей. Водителю разъяснено, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако он оставил деньги в патрульном автомобиле, — рассказали в МВД по РК.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.