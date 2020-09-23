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ДТП в Евпатории: водитель не заметил маленького пешехода

ДТП в Евпатории: водитель не заметил маленького пешехода

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:34 23.09.2020

22 сентября в Евпатории произошло ДТП, в результате которого серьезные травмы получил семилетний ребенок.

Водитель автомобиля  «Hyundai Accent» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, — сообщили в ГИБДД.

Ребенок получил множественные травмы, переломы и ушибы и был госпитализирован. По факту ДТП полиция проводит проверку.

ДТП в Евпатории: водитель не заметил маленького пешехода

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