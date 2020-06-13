ДТП в Феодосии: столкнулись минивэн и легковушка

Накануне днем, в 13:50 в Феодосии, на ул. Федько произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе, несовершеннолетний. Лоб в лоб столкнулись минивэн «Mitsubishi Delica» и легковое авто «Chevrolet Aveo». На месте аварии работали все оперативные службы.

Сотрудниками МЧС проведены работы по ограждению места ДТП сигнальными конусами и обеспечению пожарной безопасности. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего доставлены в травматологическое отделение Феодосийской городской больницы, — сообщили в МЧС РК.

В ДТП пострадал «экипаж» легковушки.

По свидетельству очевидцев, в легковом автомобиле были двое: отец за рулем и несовершеннолетний сын на заднем сиденье. Приехавшая по вызову Скорая уложила на носилки подростка, наложив ему шины, — вероятно, у него несколько переломов. Он был в сознании, его доставили в больницу Феодосии, — пишет местное издание «Кафа».

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Фото: МЧС РК.