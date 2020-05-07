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Фото: ГИБДД

ДТП в Ялте: легковой автомобиль и два мопеда. Травмы получили водителя «двухколёсных»

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:23 07.05.2020

ДТП в Ялте произошло 6 мая в 23:10.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» (гражданин 1982 г.р.), двигаясь в по ул.Кирова, на закруглении проезжей части вправо не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимися во встречном направлении мопедами «МБК БЛУСТЕР» под управлением гражданина 1993 г.р. и «ХОНДА ДИО» под управлением несовершеннолетнего гражданина 2004 г.р.  В результате аварии травмы разной степени тяжести получили оба водителя мототранспортных средств. Пострадавшие были госпитализированы, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

ДТП в Ялте: легковой автомобиль и два мопеда. Травмы получили водителя "двухколёсных"

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