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ДТП в Симферопольском районе: пострадал пешеход
Фото: ГИБДД

ДТП в Ялте — погиб пешеход

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:10 03.01.2020

ДТП в Ялте произошло накануне ночью.

Водитель, управляя автомобилем «Опель», 08 км+500 м автодороги Ялта — Севастополь, двигаясь со стороны Севастополя по направлению к Ялте, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги навстречу движущемуся по своей полосе проезжей части дороги транспортному средству. В результате аварии пешеход был смертельно травмирован. На место аварии выезжали наряды ГИБДД, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

ДТП в Ялте - погиб пешеход

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