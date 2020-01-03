ДТП в Ялте — погиб пешеход

ДТП в Ялте произошло накануне ночью.

Водитель, управляя автомобилем «Опель», 08 км+500 м автодороги Ялта — Севастополь, двигаясь со стороны Севастополя по направлению к Ялте, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги навстречу движущемуся по своей полосе проезжей части дороги транспортному средству. В результате аварии пешеход был смертельно травмирован. На место аварии выезжали наряды ГИБДД, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.