ДТП в Ялте — водителя из авто доставали спасатели

ДТП в Ялте произошло сегодня утром — в 4:15 в службу спасения поступило сообщение с информацией о том, что на Южнобережном шоссе водитель автомобиля «Skoda Octavia» не справился с управлением. Результат аварии: мужчину зажало в машине.

По прибытию сотрудники МЧС оградили место ДТП специальными конусами, провели работы по отключению аккумуляторной батареи, обеспечили пожарную безопасность. Пострадавший был деблокирован с помощью аварийно-спасательного оборудования, после чего его транспортировали в автомобиль скорой медицинской помощи и доставили в Ялтинскую городскую больницу, — озвучили ситуацию в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым напоминает, что во избежание дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей необходимо соблюдать правила дорожного движения на автодорогах. Быть предельно осторожными, читать предупреждающие и информационные знаки. При движении на автомобиле не нарушать скоростной режим и учитывать погодные условия!

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!