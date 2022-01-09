ДТП в Керчи: будьте внимательнее на перекрестках

Накануне днем (около 14:00) в Керчи, на перекрестке улиц Горького и Фурманова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К счастью, обошлось без жертв, а вот автомобилям потребуется дорогостоящий ремонт.

Предварительно, «Nissan Almera Classic» при повороте налево пропускал встречный транспорт, но «не заметил» ВАЗ 2115. Правоохранителям еще придется разбираться, не на запрещающий ли сигнал светофора ускорилось на перекрестке отечественное авто. Об этом свидетельствует видео момента ДТП (правда, в плохом качестве).

Так или иначе авария не добавила праздничного настроения ни ее участникам, ни случайным очевидцам – на пару часов движение на данном керченском перекрестке было затруднено.

Материалы, фото, видео: мыкерчь.рф, Вайбер-чат «Ситуация на дорогах Керчи», ВК, Новости Керчь Крым Россия.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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