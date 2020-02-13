ДТП в Керчи: двое пострадавших

В Керчи накануне днем (в 16:30) на ул. Кокорина произошло ДТП, в котором травмы различной степени тяжести получили два человека.

Водитель автомобиля ВАЗ 21063, гражданин 1966 г.р., двигаясь по ул. Кокорина со стороны ул. Вокзальное шоссе — в направлении ул. Тимирязева, при выполнении поворота налево не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновения с движущимся в попутном направлении и осуществляющим обгон автомобилем ВАЗ 2114, под управлением гражданина 1999 г.р. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 2114. С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы, — сообщили в ГИБДД.

Очевидцы отмечают: водитель «Лады» «вильнул» рулем и потерял управление автомобилем, который, зацепив ВАЗ, выскочил за пределы проезжей части и столкнулся с забором. Левой стороной машина сильно ударилась в дерево. На месте происшествия работали все оперативные службы. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото: KERCH.COM.RU