Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | ДТП в Керчи: двое пострадавших

crimeapress_news

ДТП в Керчи: двое пострадавших

ДТП в Керчи: двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 11:50 13.02.2020

В Керчи накануне днем (в 16:30) на ул. Кокорина произошло ДТП, в котором травмы различной степени тяжести получили два человека.

Водитель автомобиля ВАЗ 21063, гражданин 1966 г.р., двигаясь по ул. Кокорина со стороны ул. Вокзальное шоссе — в направлении ул. Тимирязева, при выполнении поворота налево не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновения с движущимся в попутном направлении и осуществляющим обгон автомобилем ВАЗ 2114, под управлением гражданина 1999 г.р. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 2114. С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы, — сообщили в ГИБДД.

ДТП в Керчи: двое пострадавших

Очевидцы отмечают: водитель «Лады» «вильнул» рулем и потерял управление автомобилем, который, зацепив ВАЗ, выскочил за пределы проезжей части и столкнулся с забором. Левой стороной машина сильно ударилась в дерево. На месте происшествия работали все оперативные службы. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

ДТП в Керчи: двое пострадавших

Фото: KERCH.COM.RU

ДТП в Керчи: двое пострадавших

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.