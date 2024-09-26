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25.09.2024 года в 15:20 в городе Керчи на регулируемом перекрестке улиц Пошивальникова и Горького в районе дома 27А улицы Горького водитель 1996 года рождения,управляя автомобилем "Ford Focus", двигаясь по улице Генерала Петрова со стороны улицы 1-й Пятилетки при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем "Cheery Tiggo" под управлением водителя 1988 года рождения,который двигался по равнозначной дороге во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2019 года рождения автомобиля "Cheery Tiggo" получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Пострадавший несовершеннолетний пассажир автомобиля был в детском удерживающем устройстве. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.

ДТП в Керчи: госпитализирован ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:31 26.09.2024

Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства ДТП в Керчи, в котором пострадал несовершеннолетний. Авария произошла накануне днем, в 15:20 на регулируемом перекрестке улиц Пошивальникова и Горького.

В районе дома 27А ул. Горького водитель, 1996 года рождения, управляя автомобилем «Ford Focus», двигаясь по улице Генерала Петрова со стороны улицы 1-й Пятилетки при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Cheery Tiggo» под управлением водителя 1988 года рождения, который двигался по равнозначной дороге во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2019 года рождения автомобиля «Cheery Tiggo» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

25.09.2024 года в 15:20 в городе Керчи на регулируемом перекрестке улиц Пошивальникова и Горького в районе дома 27А улицы Горького водитель 1996 года рождения,управляя автомобилем "Ford Focus", двигаясь по улице Генерала Петрова со стороны улицы 1-й Пятилетки при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем "Cheery Tiggo" под управлением водителя 1988 года рождения,который двигался по равнозначной дороге во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2019 года рождения автомобиля "Cheery Tiggo" получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Пострадавший несовершеннолетний пассажир автомобиля был в детском удерживающем устройстве. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации правоохранителей, пострадавший несовершеннолетний пассажир автомобиля был в детском удерживающем устройстве. Продолжается проверка.

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25.09.2024 года в 15:20 в городе Керчи на регулируемом перекрестке улиц Пошивальникова и Горького в районе дома 27А улицы Горького водитель 1996 года рождения,управляя автомобилем "Ford Focus", двигаясь по улице Генерала Петрова со стороны улицы 1-й Пятилетки при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем "Cheery Tiggo" под управлением водителя 1988 года рождения,который двигался по равнозначной дороге во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2019 года рождения автомобиля "Cheery Tiggo" получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Пострадавший несовершеннолетний пассажир автомобиля был в детском удерживающем устройстве. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.

 

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