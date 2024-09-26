ДТП в Керчи: госпитализирован ребенок

Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства ДТП в Керчи, в котором пострадал несовершеннолетний. Авария произошла накануне днем, в 15:20 на регулируемом перекрестке улиц Пошивальникова и Горького.

В районе дома 27А ул. Горького водитель, 1996 года рождения, управляя автомобилем «Ford Focus», двигаясь по улице Генерала Петрова со стороны улицы 1-й Пятилетки при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Cheery Tiggo» под управлением водителя 1988 года рождения, который двигался по равнозначной дороге во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2019 года рождения автомобиля «Cheery Tiggo» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

По информации правоохранителей, пострадавший несовершеннолетний пассажир автомобиля был в детском удерживающем устройстве. Продолжается проверка.

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