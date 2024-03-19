ДТП в Керчи: легковушка врезалась в «Скорую помощь», есть пострадавший

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Керчи с участием кареты «Скорой помощи». Авария произошла сегодня днем (в 12:50) на шоссе Героев Сталинграда.
Водитель, 1976 года рождения, управляя автомобилем «Chery», двигаясь со стороны ул. Буденного в направлении ул. Орджоникидзе, допустил столкновение с автомобилем «Скорой помощи», под управлением водителя, 1978 года рождения, который передвигался без пациентов. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Chery», 1953 года рождения, — сообщили в МВД по РК.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции г. Керчи. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: МВД по РК.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Крыму