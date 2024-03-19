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в Керчи: легковушка врезалась в «Скорую помощь», есть пострадавший

ДТП в Керчи: легковушка врезалась в «Скорую помощь», есть пострадавший

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:47 19.03.2024

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Керчи с участием кареты «Скорой помощи». Авария произошла сегодня днем (в 12:50) на шоссе Героев Сталинграда.

Водитель, 1976 года рождения, управляя автомобилем «Chery», двигаясь со стороны ул. Буденного в направлении ул. Орджоникидзе, допустил столкновение с автомобилем «Скорой помощи», под управлением водителя, 1978 года рождения, который передвигался без пациентов. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Chery», 1953 года рождения, — сообщили в МВД по РК.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции г. Керчи. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ДТП в Керчи: легковушка врезалась в «Скорую помощь», есть пострадавший

Фото: МВД по РК.

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