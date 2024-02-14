ДТП в Керчи: под колеса «Лады» попал ребенок

На «зеленый», или на «красный» перебегал дорогу мальчик, разберутся правоохранители.

Сотрудники Госавтоиспекции проводят проверку по факту ДТП в Керчи, в котором пострадал несовершеннолетний. Наезд произошел сегодня днем (в 14:00) в районе дома №59 на улице Кокорина.

Водитель, 1969 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», осуществляя движение по проезжей части со стороны улицы Вокзальное шоссе, в направлении ул. Войкова, на регулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на пешехода – 12-летнего мальчика. Со слов водителя ребенок перебегал проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля. Мальчик получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: МВД по РК.