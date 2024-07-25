ДТП в Керчи: под колеса внедорожника попал трехлетний малыш

Сотрудники Госавтоинспекции Керчи проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода.

25 июля, в 12:45 на ул. Козлова водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем «Mitsubishi Pajero», двигаясь со стороны ул. К. Маркса в сторону ул. Пролетарская, осуществил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2021 года рождения, который выбежал из-за припаркованного автомобиля. Мальчик находился в сопровождении родителей. В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.