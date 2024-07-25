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в Керчи: под колеса внедорожника попал трехлетний малыш

ДТП в Керчи: под колеса внедорожника попал трехлетний малыш

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:13 25.07.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Керчи проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода.

25 июля, в 12:45 на ул. Козлова водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем «Mitsubishi Pajero», двигаясь со стороны ул. К. Маркса в сторону ул. Пролетарская, осуществил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2021 года рождения, который выбежал из-за припаркованного автомобиля.  Мальчик находился в сопровождении родителей. В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Полиция и прокуратура проводят проверки.

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По предварительным данным, 25.07.2024, 12:45 часов, г. Керчь, на ул. Козлова, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, двигаясь со стороны ул. К. Маркса в сторону ул. Пролетарская осуществил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2021 года рождения, который выбежал из-за припаркованного автомобиля.  Мальчик находился в сопровождении родителей. В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Уважаемые родители! Помните, безопасность детей на дороге зависит напрямую от вас. Строго следуйте требованиям Правил дорожного движения!

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