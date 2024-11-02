ДТП в Керчи: пострадал мотоциклист

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Керчи, в котором пострадал водитель мотоцикла. Авария произошла сегодня днем, в 14:46 на улице Войкова.

Водитель, 1969 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Clan», выезжая с прилегающей территории дома, не уступил дорогу мотоциклу «Honda» под управлением водителя. 1983 года рождения, который двигался по главной дороге, со стороны ул. Генерала Петрова в сторону ул. Генерала Кулакова. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.