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ДТП в Керчи: пострадал мотоциклист

ДТП в Керчи: пострадал мотоциклист

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:45 02.11.2024

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Керчи, в котором пострадал водитель мотоцикла. Авария произошла сегодня днем, в 14:46 на улице Войкова.

Водитель, 1969 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Clan», выезжая с прилегающей территории дома, не уступил дорогу мотоциклу «Honda» под управлением водителя. 1983 года рождения, который двигался по главной дороге, со стороны ул. Генерала Петрова в сторону ул. Генерала Кулакова. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выяснятся.

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ДТП в Керчи: пострадал мотоциклист

Фото: ГИБДД.

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