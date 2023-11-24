ДТП в Керчи: пострадала девочка-пешеход. Водитель с места происшествия скрылся

Полиция ищет очевидцев ДТП в Керчи, в котором пострадала несовершеннолетняя. Наезд зафиксирован сегодня днем, в 14:35 возле дома №30 по улице Войкова.

Неустановленный водитель — мужчина средних лет, плотного телосложения, невысокого роста, управляя автомобилем, предположительно микроавтобусом темно-синего цвета, осуществляя движение со стороны ул. Розы Люксембург в направлении ул. Генерала Петрова, допустил наезд на пешехода, несовершеннолетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. После чего водитель с места ДТП скрылся. Ребенку оказана разовая медицинская помощь, — сообщили в МВД по РК.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем ДТП, владеет информацией о личности водителя или сведениями о вышеуказанном автомобиле, либо имеет запись с видеорегистратора, сообщить по телефону 102.