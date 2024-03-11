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в Керчи: пострадала женщина-пешеход

ДТП в Керчи: пострадала женщина-пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:16 11.03.2024

По иронии судьбы, женщину сбили на «зебре» аккурат 8 марта… «Поздравили»…

8 марта в Керчи произошло ДТП, в результате которого была госпитализирована женщина-пешеход.

8 марта, около 22:00, в районе дома №12 по улице Шоссе Героев Сталинграда водитель, 1965 г.р., за рулём автомобилем ВАЗ 2109, осуществляя движение со стороны улицы Буденного в направлении Объездной, допустил наезд на пешехода – женщину, 1985 г.р., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в МВД по РК.

ДТП в Керчи: пострадала женщина-пешеход

Проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

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ДТП в Керчи: пострадала женщина-пешеход

Фото: МВД по РК.

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