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ДТП в Керчи с каретой скорой помощи - пострадали пять человек

ДТП в Керчи с каретой скорой помощи — пострадали пять человек

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:15 19.10.2024

По предварительным данным, 18.10.2024 года в 13:00 в Керчи на пересечении улиц Горького — Фурманова допустили столкновение автомобили «КИА спортейдж» и автомобиль скорой медицинской помощи «Форд».

В результате ДТП пострадали пять человек из автомобиля скорой медицинской помощи: водитель 1985 года рождения, двое медработников 1973 и 1975 года рождения, а также два пассажира 1972 и 1976 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

ДТП в Керчи с каретой скорой помощи - пострадали пять человек ДТП в Керчи с каретой скорой помощи - пострадали пять человек

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Узнайте больше:  На прошлой неделе на дорогах Крыма погибло 6 человек. Еще 36 получили в ДТП травмы

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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