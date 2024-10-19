ДТП в Керчи с каретой скорой помощи — пострадали пять человек

По предварительным данным, 18.10.2024 года в 13:00 в Керчи на пересечении улиц Горького — Фурманова допустили столкновение автомобили «КИА спортейдж» и автомобиль скорой медицинской помощи «Форд».
В результате ДТП пострадали пять человек из автомобиля скорой медицинской помощи: водитель 1985 года рождения, двое медработников 1973 и 1975 года рождения, а также два пассажира 1972 и 1976 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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