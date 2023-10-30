ДТП в Керчи: водитель не заметил железобетонный блок

Невнимательность или туман?

В Керчи устанавливают обстоятельства утреннего ДТП на трассе «Таврида». Как уточнили в ГИБДД, авария случилась сегодня утром, в 9:30 напротив стационарного поста ДПС.

Водитель, 1981 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», двигаясь со стороны Тамани в направлении Керчи допустил наезд на препятствие (железобетонный блок). В результате ДТП водитель — житель Краснодарского края, с полученными травмами доставлен в ближайшее медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

Отметим, что по утрам в Крыму – туманы, но какой же должен был быть туман, чтобы не заметить железобетонный блок…