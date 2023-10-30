Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | ДТП в Керчи: водитель не заметил железобетонный блок
актуально в республике
в Керчи: водитель не заметил железобетонный блок

ДТП в Керчи: водитель не заметил железобетонный блок

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:17 30.10.2023

Невнимательность или туман?

В Керчи устанавливают обстоятельства утреннего ДТП на трассе «Таврида». Как уточнили в ГИБДД, авария случилась сегодня утром, в 9:30 напротив стационарного поста ДПС.

ДТП в Керчи: водитель не заметил железобетонный блок

Водитель, 1981 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», двигаясь со стороны Тамани в направлении Керчи допустил наезд на препятствие (железобетонный блок). В результате ДТП водитель — житель Краснодарского края, с полученными травмами доставлен в ближайшее медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

ДТП в Керчи: водитель не заметил железобетонный блок

Отметим, что по утрам в Крыму – туманы, но какой же должен был быть туман, чтобы не заметить железобетонный блок…

Узнайте больше:  ДТП в Большой Ялте: пострадал мотоциклист – виновник аварии

ДТП в Керчи: водитель не заметил железобетонный блок ДТП в Керчи: водитель не заметил железобетонный блок

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.