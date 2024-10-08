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ДТП в Керчи: водитель ВАЗА сбил ребенка на пешеходном переходе
Фото: прокуратура РК

ДТП в Керчи: водитель ВАЗа сбил ребенка на пешеходном переходе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:55 08.10.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Керчи, в котором пострадала несовершеннолетняя.

7 октября, в 14:00 на улице Блюхера, на регулируемом пешеходном переходе водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, двигаясь по улице Блюхера со стороны улицы Чкалова, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре Республики Крым.

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