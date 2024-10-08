ДТП в Керчи: водитель ВАЗа сбил ребенка на пешеходном переходе

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Керчи, в котором пострадала несовершеннолетняя.

7 октября, в 14:00 на улице Блюхера, на регулируемом пешеходном переходе водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, двигаясь по улице Блюхера со стороны улицы Чкалова, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.