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ДТП в Кировском районе Крыма: не разминулись «Geely» и «ВАЗ-2101»

ДТП в Кировском районе Крыма: не разминулись «Geely» и «ВАЗ-2101»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:54 10.02.2020

ДТП в Кировском районе Крыма произошло на автодороге Симферополь-Феодосия, в районе с. Первомайское.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 водителя. Спасатели оказали содействие в транспортировке пострадавших к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Старокрымскую районную больницу. Кроме этого, личным составом были приняты дополнительные противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

ДТП в Кировском районе Крыма: не разминулись «Geely» и «ВАЗ-2101»

ДТП в Кировском районе Крыма: не разминулись «Geely» и «ВАЗ-2101»

МЧС Республики Крым призывает автомобилистов к выполнению требований правил дорожного движения. Во время управления транспортными средствами будьте внимательными и осторожными. Соблюдайте скоростной режим движения, будьте внимательны при совершении какого-либо маневра, а также не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

 

В случае чрезвычайного происшествия, следует обратиться в службу спасения по телефону «101».

ДТП в Кировском районе Крыма: не разминулись «Geely» и «ВАЗ-2101»

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