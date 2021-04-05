ДТП в Кировском районе Крыма: пострадал водитель «Chevrolet»

В субботу днем (в 13:17) в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Журавки (в Кировском районе Крыма) произошло ДТП, в котором пострадал человек, необходима помощь спасателей.

По прибытии к месту стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «Chevrolet» и «Mitsubishi». Спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавшего водителя автомобиля «Chevrolet» в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Кировскую ЦРБ. Кроме этого, сотрудниками МЧС Крыма были приняты противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели рекомендуют автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Фото: МЧС РК.