ДТП в Красногвардейском районе Крыма: погибла девушка-пассажир авто

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе, в результате которого погиб человек.

8 ноября на автодороге «Красноперекопск – Симферополь – Октябрьское» 26-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь по автодороге со стороны пгт. Октябрьское в направлении с. Ленинское, не выбрала безопасную скорость движения, допустила выезд за пределы проезжей части и совершила наезд на препятствие (дерево). В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу, — сообщили в МВД по РК.

Однако, одна из пассажиров, 20-летняя девушка скончалась в больнице от полученных травм.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.