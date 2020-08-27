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ДТП в Красногвардейском районе: пострадал ребёнок, ГИБДД проводит проверку

ДТП в Красногвардейском районе: пострадал ребёнок, ГИБДД проводит проверку

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 19:10 27.08.2020

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 26 августа, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир.

По предварительной информации, 42-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21120», двигаясь по автотрассе в Красногвардейском районе в сторону села Пятихатка, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего выехал на левую обочину и допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В дорожно-транспортном происшествии несовершеннолетний пассажир а/м «ВАЗ 21120» 2008 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. На место аварии выезжали наряды ГИБДД, которые обеспечили регулирование дорожного движения в месте аварии, а также оказали содействие прибывшим сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

ДТП в Красногвардейском районе: пострадал ребёнок, ГИБДД проводит проверку

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