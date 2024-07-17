ДТП в Красногвардейском районе Крыма. Кто ответит за травмы пассажирки мотоцикла

В Красногвардейском районе местный житель отправится в колонию за ДТП, в результате которого погибла пассажир мотоцикла.

Судом установлено, что в ноябре 2023 года в вечернее время осужденный, не имея права управления транспортными средствами, управлял мотоциклом, на котором в качестве пассажира без мотошлема передвигалась его знакомая. Мужчина не справился с управлением мотоциклом и допустил столкновение с автомобилем марки «Форд Фокус». В результате происшествия пассажир мотоцикла от полученных травм скончалась, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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