ДТП в Красногвардейском районе: велосипедист попала под колёса автобуса - женщина погибла
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

ДТП в Красногвардейском районе: велосипедист попала под колёса автобуса — женщина погибла

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 13:31 31.10.2025

По предварительной информации, 31 октября 2025 года в 08:40 водитель автобуса марки «ПАЗ», 1973 года рождения, двигался по главной дороге в поселке Красногвардейское.

В момент пересечения перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Советской, он совершил наезд на велосипедиста 1966 года рождения, который следовал по второстепенной дороге. В результате ДТП 59-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Автобус двигался без пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Красногвардейскому району. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Госавтоинспекция Крыма напоминает водителям и велосипедистам о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно при пересечении перекрестков, где риск аварий значительно возрастает.

Узнайте больше:  В Крыму возбудили уголовное дело по факту гибели семьи в ДТП

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

