ДТП в Крыму в субботу: Hyundai-перевёртыш и мопед в стене

В субботу в Крыму произошли три серьёзных ДТП:

в г. Саки на Евпаторийском шоссе при повороте на улицу Заводская водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил выезд в кювет. Спасатели провели мероприятия по ограждению территории сигнальными конусами, отключению аккумуляторных клемм на транспортном средстве, оказали помощь пострадавшему и транспортировали его в автомобиль скорой помощи.

в пгт. Гаспра по улице Севастопольское шоссе водитель мопеда не справился с управлением и въехал в подпорную стену.

в Евпатории на перекрёстке улиц Интернациональная и Токарева произошло столкновение мопеда «Honda Tact» с автомобилем «ВАЗ-2107».

В случаях с мопедами пострадало по одному человеку, которым была оказана своевременная медицинская помощь. Крымские спасатели провели комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на местах ДТП, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

По данным ГУ МЧС России по РК, с начала 2019 года подразделения МЧС России привлекались 747 раз для ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи 1112 гражданам.

В случае чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по номеру «101».