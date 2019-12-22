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ДТП в Крыму в субботу: Hyundai-перевёртыш и мопед в стене
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

ДТП в Крыму в субботу: Hyundai-перевёртыш и мопед в стене

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:58 22.12.2019

В субботу в Крыму произошли три серьёзных ДТП:

  • в г. Саки на Евпаторийском шоссе при повороте на улицу Заводская водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил выезд в кювет. Спасатели провели мероприятия по ограждению территории сигнальными конусами, отключению аккумуляторных клемм на транспортном средстве, оказали помощь пострадавшему и транспортировали его в автомобиль скорой помощи.
  • в пгт. Гаспра по улице Севастопольское шоссе водитель мопеда не справился с управлением и въехал в подпорную стену.
  • в Евпатории на перекрёстке улиц Интернациональная и Токарева произошло столкновение мопеда «Honda Tact» с автомобилем «ВАЗ-2107».

В случаях с мопедами пострадало по одному человеку, которым была оказана своевременная медицинская помощь. Крымские спасатели провели комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на местах ДТП, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

По данным ГУ МЧС России по РК, с начала 2019 года подразделения МЧС России привлекались 747 раз для ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи 1112 гражданам.

В случае чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по номеру «101».

ДТП в Крыму в субботу: Hyundai-перевёртыш и мопед в стене

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