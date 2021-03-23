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ДТП в Крыму - водители не справились со скоростью и погодными условиями

ДТП в Крыму — водители не справились со скоростью и погодными условиями

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:40 23.03.2021

Накануне вечером в Крыму (примерно, в 21:00) на трассе «Симферополь – Алушта», в Лозовом произошло ДТП, в котором серьезные травмы получил молодой человек – водитель иномарки.

ДТП в Крыму - водители не справились со скоростью и погодными условиями

По информации ГИБДД, водитель автомобиля «Skoda Octavia» на скорости, в повороте не справился с управлением, допустил занос и выезд с проезжей части Авто на полном ходу врезалось в электроопору. На месте ДТП работали все оперативные службы. Спасателям МЧС пришлось потрудиться, чтобы вытащить человека из покореженного кузова авто. Отметим, что удар был такой силы, что у машины оторвало двигатель, а самого водителя зажало уже на заднем сиденье.

ДТП в Крыму - водители не справились со скоростью и погодными условиями

Куда меньше повезло пассажиру микроавтобуса «Ford Transit». Фатальное ДТП произошло в Сакском районе, на автодороге «Охотниково – Митяево».

Водитель микроавтобуса не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП погиб пассажир, — рассказали в ГИБДД.

ДТП в Крыму - водители не справились со скоростью и погодными условиями

По факту смертельной аварии полиции проводит проверку.

Напомним, еще одно ДТП, в котором погиб человек, произошло в Кировском районе Крыма.

ДТП в Крыму - водители не справились со скоростью и погодными условиями

Фото и скриншот: ГИБДД, ГУ МЧС России по РК, ВК, Автопартнер Крым,

ДТП в Крыму - водители не справились со скоростью и погодными условиями

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