ДТП в курортном поселке Коктебель: столкнулись надежные авто

Накануне днем (в 14:10) в службу спасения поступило сообщение о том, в пгт. Коктебель произошло ДТП. Есть пострадавшие. Требуется помощь спасателей.

По прибытии стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «Renault SANDERO» и «Chrysler». Отметим, что автомобили полностью оправдали свое назначение по защите жизней водителей и пассажиров. В результате этого ДТП пострадал 1 человек.

Пострадавший от госпитализации отказался. Огнеборцы оказали содействие сотрудникам ДПС. Кроме того, выполнили весь комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП, — сообщили в МЧС Крыма.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.