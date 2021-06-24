 ДТП в Ленинском районе Крыма: опрокинулся КАМАЗ, пострадал водитель грузовика

24 июня, около 16:30 на автодороге «Керчь – Челядиново – Заветное», в районе села Костылино (в Ленинском районе Крыма) 26-летний водитель грузовика, перевозившего зерно потерял управление транспортным средством. Предварительно, в результате отказа тормозной системы.

В этой ситуации мужчина принял решение на ходу покинуть кабину автомобиля. В результате потери управляемости КАМАЗ выехал на обочину и опрокинулся, при падении задев прицепом выпрыгнувшего водителя, — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП мужчина получил повреждения ног и был госпитализирован в Керченскую городскую больницу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По результатам организованной проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей тщательно следить за техническим состоянием своих транспортных средств и осуществлять движение только на исправном автомобиле.

Фото: ГИБДД.