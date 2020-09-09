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ДТП в Ленинском районе Крыма: серьезно пострадала девочка, управлявшая мопедом

ДТП в Ленинском районе Крыма: серьезно пострадала девочка, управлявшая мопедом

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:32 09.09.2020

В Ленинском районе Крыма полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя водитель мопеда.

Согласно предварительным данным, на автодороге в 4-х километрах от села Останино 15-летняя девочка двигалась на мопеде по проселочной дороге, не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего съехала в кювет и упала вместе с транспортным средством. Ребенок получил травмы. Девочку доставили в больницу с переломами, — отметили в МВД по РК.

По результатам оценки всех обстоятельств происшествия будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем, сотрудники Госавтоинспекции подчеркивают: отсутствие опыта вождения, несовершеннолетний возраст водителя, неправильное и несвоевременное реагирование подростка на дорожную обстановку привели к падению и получению значительных травм.

Дорожные полицейские предостерегают родителей от покупки мототранспорта юным участникам дорожного движения. В незрелом возрасте, без специального обучения и прав на управление транспортными средствами, дети не должны выезжать на дорогу в качестве водителей.

ДТП в Ленинском районе Крыма: серьезно пострадала девочка, управлявшая мопедом

Фото: МВД по РК.

ДТП в Ленинском районе Крыма: серьезно пострадала девочка, управлявшая мопедом

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