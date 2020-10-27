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ДТП в Ленинском районе: с трассы «Таврида» вылетел «Nissan Micra»

ДТП в Ленинском районе: с трассы «Таврида» вылетел «Nissan Micra»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:31 27.10.2020

В 13.25 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе «Таврида», между селом Ленино и селом Фонтан, произошло ДТП с участием легкового автомобиля. По предварительной информации есть пострадавшие, требуется деблокация.

К месту происшествия были направлены отделение 18 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Главного Управления МЧС России по Республике Крым и бригада скорой медицинской помощи, — отметили в ГУ МЧС по РК.

ДТП в Ленинском районе: с трассы «Таврида» вылетел «Nissan Micra»

По прибытию на место происшествия установлено, что водитель автомобиля «Nissan Micra» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир оказался зажат.

ДТП в Ленинском районе: с трассы «Таврида» вылетел «Nissan Micra»

Спасателями с помощью специального оборудования проведена деблокация пассажира, ограждение места ДТП сигнальными конусами, отключение аккумуляторной батареи. Пострадавшую с травмами средней степени тяжести доставили в ГБУЗ РК «Ленинскую Центральную районную больницу», — сообщили спасатели.

ДТП в Ленинском районе: с трассы «Таврида» вылетел «Nissan Micra»

Фото: ГУ МЧС по РК.

ДТП в Ленинском районе: с трассы «Таврида» вылетел «Nissan Micra»

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