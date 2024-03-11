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в Ленинском районе – из перевернувшегося авто спасли женщину

ДТП в Ленинском районе Крыма – из перевернувшегося авто спасли женщину

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:03 11.03.2024

9 марта, в 14:33 в чрезвычайное ведомство поступило сообщение о том, что в Ленинском районе, недалеко от бухты Широкой (близ села Семеновка) произошло ДТП, в котором есть пострадавшие.

К месту происшествия были направлены сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего один из них перевернулся на крышу кузова. Пострадавшая из данного авто была передана медработникам, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели при помощи лебедки и буксировочного троса стабилизировали транспортное средство и провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте аварии.

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ДТП в Ленинском районе Крыма – из перевернувшегося авто спасли женщину

Фото: МЧС РК.

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