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в Ленинском районе : «участники» — две легковушки и грузовик

ДТП в Ленинском районе Крыма: «участники» — две легковушки и грузовик

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 13:31 05.08.2024

В Ленинском районе Крыма произошло столкновение двух легковых «Hyundai», кроссовер «Hyundai Starex» и 1 грузового автомобиля «МАН».

2 августа в 22:00 в службу спасения поступила информация о ДТП в районе с. Приозерное.На помощь выехали сотрудники Ленинского аварийно спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек, СМП и ГИБДД. По прибытии выяснилось, что произошло столкновение двух легковых «Hyundai», кроссовер «Hyundai Starex» и 1 грузового автомобиля «МАН». Три человека были переданы медработникам до приезда спасателей. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» при помощи лебедки и буксировочного троса переместили автомобиль «Hyundai Starex» на обочину, чтобы транспортное средство не затрудняло дорожное движение. Также спасатели провели весь необходимый комплекс противопожарных мероприятий на месте ДТП, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

ДТП в Ленинском районе Крыма: "участники" - две легковушки и грузовик ДТП в Ленинском районе Крыма: "участники" - две легковушки и грузовик ДТП в Ленинском районе Крыма: "участники" - две легковушки и грузовик

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов: 

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  •  При движении соблюдайте скоростной режим;
  • Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;
  • Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
  •  Не садитесь за руль при плохом самочувствии;
  • Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;
  • Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!

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