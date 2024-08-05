ДТП в Ленинском районе Крыма: «участники» — две легковушки и грузовик

При движении соблюдайте скоростной режим;

Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;

Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;

Не садитесь за руль при плохом самочувствии;

Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;

Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!