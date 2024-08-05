ДТП в Ленинском районе Крыма: «участники» — две легковушки и грузовик

В Ленинском районе Крыма произошло столкновение двух легковых «Hyundai», кроссовер «Hyundai Starex» и 1 грузового автомобиля «МАН».
2 августа в 22:00 в службу спасения поступила информация о ДТП в районе с. Приозерное.На помощь выехали сотрудники Ленинского аварийно спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек, СМП и ГИБДД. По прибытии выяснилось, что произошло столкновение двух легковых «Hyundai», кроссовер «Hyundai Starex» и 1 грузового автомобиля «МАН». Три человека были переданы медработникам до приезда спасателей. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» при помощи лебедки и буксировочного троса переместили автомобиль «Hyundai Starex» на обочину, чтобы транспортное средство не затрудняло дорожное движение. Также спасатели провели весь необходимый комплекс противопожарных мероприятий на месте ДТП, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:
- При движении соблюдайте скоростной режим;
- Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;
- Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
- Не садитесь за руль при плохом самочувствии;
- Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;
- Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!
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С тегами: ДТП в Крыму