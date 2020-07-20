ДТП в Нижнегорском районе: не разминулись легковушка и трактор

ДТП в Нижнегорском районе Крыма произошло в воскресенье вечером. На дороге Нижнегорский-Акимовка — в районе с. Семенное — легковой автомобиль «Lada Granta» столкнулся с трактором МТЗ-80.

С помощью аварийно-спасательного оборудования и шанцевого инструмента сотрудники чрезвычайного ведомства деблокировали пострадавшего и передали его медицинским работникам. С многочисленными травмами мужчина доставлен в Нижнегорскую районную больницу, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по Республике Крым напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».