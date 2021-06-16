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ДТП в Нижнегорском районе: пьяный водитель влетел в бетонный забор
фото: weareaway (pixabay.com)

ДТП в Нижнегорском районе: пьяный водитель влетел в бетонный забор

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 20:49 16.06.2021

В Нижнегорском районе Крыма сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия,в результате которого автомобиль, разрушив бетонный забор, въехал на территорию частного домовладения.

Предварительно установлено, что в ночь на 16 июня в поселке Семенное Нижнегорского района водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Шевроле, в результате превышения допустимой скорости не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с забором. Транспортное средство оказалось на территории огороженного земельного участка. Согласно предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем иномарки, был в нетрезвом состоянии. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, который получил повреждения головы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Госавтоинспекция МВД по Республике Крым призывает всех участников дорожного движения: если вы стали свидетелем управления транспортным средством нетрезвым водителем либо лицом, вызывающим у вас подозрение, сообщите о данном факте по телефону «102» или обратитесь к ближайшему наряду ДПС.

ДТП в Нижнегорском районе: пьяный водитель влетел в бетонный забор

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