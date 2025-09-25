Прямо сейчас:
Новости Республики
ДТП в Нижнегорском районе: два человека погибли и четверо пострадали
иллюстрация: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

ДТП в Нижнегорском районе: два человека погибли и четверо пострадали

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 13:03 25.09.2025

24 сентября в 17:00 в Нижнегорском районе на автодороге «Белогорск — Нижнегорский» в районе села Жемчужина произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110». В отечественном авто на момент столкновения находилось пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате столкновения водитель 32 лет и 5 месячный ребенок погибли на месте, пострадала 28-летняя женщина и малолетние дети, 2 и 4 лет. Также в аварии пострадал 47-летний водитель иномарки. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Сотрудниками Госавтоинспекции Нижнегорского района проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 6

С тегами:

