ДТП в Нижнегорском районе: два человека погибли и четверо пострадали

По предварительным данным водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110». В отечественном авто на момент столкновения находилось пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате столкновения водитель 32 лет и 5 месячный ребенок погибли на месте, пострадала 28-летняя женщина и малолетние дети, 2 и 4 лет. Также в аварии пострадал 47-летний водитель иномарки. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.