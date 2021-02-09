ДТП в Первомайском районе Крыма: спасателям пришлось деблокировать водителя и пассажира ВАЗа

Сегодня днем (в 13.24) в службу спасения поступило сообщение о ДТП в Первомайском районе. Вблизи пгт. Первомайское столкнулись автомобили ВАЗ и «Volkswagen». В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто оказались зажаты.

Спасателями с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокации. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка. Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в Центральную районную больницу пгт. Первомайское, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Спасатели напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными во время движения.

Фото: ГУ МЧС России по РК.