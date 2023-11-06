ДТП в Первомайском районе Крыма – пострадали дети

Сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Авария произошла накануне вечером (в 22:00).
Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», при движении из пгт. Первомайского по второстепенной дороге не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге микроавтобусу «Мерседес Бенц», который направлялся по маршруту «Симферополь — Армянск», совершив с ним столкновение, в результате чего водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок. В салоне транспортного средства находилось 15 пассажиров.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 несовершеннолетних, 2018 и 2011 годов рождения, и женщина, 1987 года рождения, — сообщили в МВД по РК.
По информации прокуратуры, микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, осуществляющему нерегулярные перевозки пассажиров. Проводится проверка.
В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, — отметили в крымской прокуратуре.
Фото: МВД по РК.
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