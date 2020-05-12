ДТП в поселке Гвардейское, под Симферополем: пьяный водитель сбил столб и пытался сбежать

В поселке Гвардейское, под Симферополем произошло ДТП: автомобиль ВАЗ 2107 допустил наезд на дорожный знак и с места происшествия скрылся. Сотрудники ДПС незамедлительно выехали на место происшествия. В ходе проведения розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен и остановлен полицейскими в соседнем селе.

Управлял транспортным средством 34-летний мужчина, временно проживающий в Симферополе. Поведение водителя указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Подозрения полицейских подтвердились. Согласно результатам освидетельствования при помощи прибора «Алкотест», степень опьянения мужчины составила 1,51 мг/л в выдыхаемом воздухе, при норме в 0,16 мг/л. То есть, норма гражданином была превышена более чем в 9 раз, — сообщили в МВД по РК.

Кроме того, мужчина управлял автомобилем, не имея права на управление транспортным средством данной категории.

В отношении гражданина были составлены сразу несколько административных материалов: по ч.1 ст.12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ст.12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ч.1 ст.12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), ч.2 ст.12.27 (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния) КоАП РФ, — уточнили в крымской полиции.