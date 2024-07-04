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в поселке Красногвардейское: под автобус попал несовершеннолетний «экипаж» мопеда

ДТП в поселке Красногвардейское: под автобус попал несовершеннолетний «экипаж» мопеда

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 14:33 04.07.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Авария произошла сегодня утром, в 11:15 в поселке Красногвардейское, на перекрестке улиц Первомайской и Богдана Хмельницкого.

Водитель, 2008 года рождения, управляя мопедом «Альфа», при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил преимущество в движении автобусу ПАЗ, под управлением водителя, 1969 года рождения, движущегося по маршруту «с. Восход — пгт. Красногвардейское». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир мопеда 2010 года рождения получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.

В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 30 человек.  Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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ДТП в поселке Красногвардейское: под автобус попал несовершеннолетний «экипаж» мопеда

Фото: ГИБДД.

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