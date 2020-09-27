ДТП в районе Партизанского водохранилища – перевернулась «Нива», двое пострадавших

Вчера вечером (в 20:49) в службу спасения поступило сообщение о том, что под Симферополем, в районе Партизанского водохранилища произошло ДТП, требуется помощь в деблокации. На место происшествия оперативно выехали специалисты «КРЫМ-СПАС».

По прибытию на место происшествия было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», не справился с управлением на горной дороге в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали пассажир и водитель автомобиля. Сотрудниками МЧС проводилась фиксация транспортного средства, транспортировка пострадавших на открытую местность, оказана первая медицинская помощь пострадавшим, также совместно с сотрудниками Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» проводилась транспортировка пострадавших из труднодоступной местности к карете скорой медицинской помощи, — рассказали в МЧС РК.

Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализированы в ГБУЗ РК Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6.

Фото: КРЫМ-СПАС.