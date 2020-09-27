Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ДТП в районе Партизанского водохранилища – перевернулась «Нива», двое пострадавших

crimeapress_news

ДТП в районе Партизанского водохранилища – перевернулась «Нива», двое пострадавших

ДТП в районе Партизанского водохранилища – перевернулась «Нива», двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:56 27.09.2020

Вчера вечером (в 20:49) в службу спасения поступило сообщение о том, что под Симферополем, в районе Партизанского водохранилища произошло ДТП, требуется помощь в деблокации. На место происшествия оперативно выехали специалисты «КРЫМ-СПАС».

По прибытию на место происшествия было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», не справился с управлением на горной дороге в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали пассажир и водитель автомобиля. Сотрудниками МЧС проводилась фиксация транспортного средства, транспортировка пострадавших на открытую местность, оказана первая медицинская помощь пострадавшим, также совместно с сотрудниками Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» проводилась транспортировка пострадавших из труднодоступной местности к карете скорой медицинской помощи, — рассказали в МЧС РК.

ДТП в районе Партизанского водохранилища – перевернулась «Нива», двое пострадавших

Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализированы в ГБУЗ РК Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6.

ДТП в районе Партизанского водохранилища – перевернулась «Нива», двое пострадавших

Фото: КРЫМ-СПАС.

ДТП в районе Партизанского водохранилища – перевернулась «Нива», двое пострадавших

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.