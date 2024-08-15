ДТП в районе феодосийского поселка Приморский. Вроде бы столкновение было «по касательной», но…

Вчера вечером поступила информация о ДТП в районе феодосийского поселка Приморский. К месту происшествия выехали сотрудники МЧС, «Скорой помощи» и ГИБДД.

По прибытии к месту аварии стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ 2114 и «Renault Duster», в результате чего кроссовер съехал в кювет.

Огнеборцы оказали содействие медработникам в транспортировке водителя «Renault Duster» в карету скорой помощи. Также сотрудники ведомства провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.

Причины ДТП устанавливают правоохранители. Судя по характеру повреждений транспортных средств, причиной аварии стал нерасчетливый обгон и «касательное» столкновение, которое, в свою очередь, привело к «вылету» в кювет.

Фото: МЧС РК.

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