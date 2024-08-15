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в районе феодосийского поселка Приморский. Вроде бы столкновение было «по касательной», но…

ДТП в районе феодосийского поселка Приморский. Вроде бы столкновение было «по касательной», но…

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:18 15.08.2024

Вчера вечером поступила информация о ДТП в районе феодосийского поселка Приморский. К месту происшествия выехали сотрудники МЧС, «Скорой помощи» и ГИБДД.

По прибытии к месту аварии стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ 2114 и «Renault Duster», в результате чего кроссовер съехал в кювет.

Огнеборцы оказали содействие медработникам в транспортировке водителя «Renault Duster» в карету скорой помощи. Также сотрудники ведомства провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.

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Причины ДТП устанавливают правоохранители. Судя по характеру повреждений транспортных средств, причиной аварии стал нерасчетливый обгон и «касательное» столкновение, которое, в свою очередь, привело к «вылету» в кювет.

ДТП в районе феодосийского поселка Приморский. Вроде бы столкновение было "по касательной", но...

Фото: МЧС РК.

 
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