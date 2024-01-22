Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | ДТП в с. Перевальное: столкнулись три легковушки. А на трассе «Таврида» — две
актуально в республике
в с. Перевальное: столкнулись три легковушки. А на трассе «Таврида» — две

ДТП в с. Перевальное: столкнулись три легковушки. А на трассе «Таврида» — две

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:56 22.01.2024

19 января в с. Перевальное (Симферопольский р-н) произошло столкновение трёх легковых автомобилей «Kia Sportage», «Volkswagen Jetta» и «Ford Fоcus». 4 человека (из них 1 несовершеннолетний) были переданы в карету СМП.

Огнеборцы провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП и оказали содействие мед. работникам. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

На следующий день, в 21:29 поступило сообщение о ДТП на автодороге Таврида (Кировский р-н). Требуется помощь спасателей.К месту происшествия выехал дежурный состав ПЧ с. Приветное ГК УРК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, а также сотрудники СМП и ГИБДД.

По прибытии выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «Ford Fоcus» и «Renault Duster». Огнеборцы обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно – транспортного происшествия и оказали содействие мед. работникам. Водитель «Ford Fоcus» был передан в карету СМП. Причины устанавливаются экспертами, — озвучили детали дорожного происшествия в чрезвычайном ведомстве. 

ДТП в с. Перевальное: столкнулись три легковушки. А на трассе "Таврида" - две ДТП в с. Перевальное: столкнулись три легковушки. А на трассе "Таврида" - две

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

  • При движении соблюдайте скоростной режим
  • Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;
  • Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
  • Не садитесь за руль при плохом самочувствии;
  • Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;
  • Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.
Узнайте больше:  ДТП на трассе «Белогорск – Феодосия»: спасателям пришлось деблокировать пострадавшую женщину

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам «112» или «101».

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.