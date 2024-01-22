ДТП в с. Перевальное: столкнулись три легковушки. А на трассе «Таврида» — две

Огнеборцы провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП и оказали содействие мед. работникам. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

На следующий день, в 21:29 поступило сообщение о ДТП на автодороге Таврида (Кировский р-н). Требуется помощь спасателей.К месту происшествия выехал дежурный состав ПЧ с. Приветное ГК УРК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, а также сотрудники СМП и ГИБДД.

По прибытии выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «Ford Fоcus» и «Renault Duster». Огнеборцы обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно – транспортного происшествия и оказали содействие мед. работникам. Водитель «Ford Fоcus» был передан в карету СМП. Причины устанавливаются экспертами, — озвучили детали дорожного происшествия в чрезвычайном ведомстве.

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

При движении соблюдайте скоростной режим

Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;

Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;

Не садитесь за руль при плохом самочувствии;

Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;

Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам «112» или «101».