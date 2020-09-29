ДТП в Сакском районе: лобовое столкновение «Ауди» и «Жигулей»

Накануне вечером, в 21:21 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Сакском районе, на дороге между селами Лесновка и Шелковичное произошло ДТП с участием двух автомобилей. НА месте аварии работали все оперативные службы. По информации ГУ МЧС по РК, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей «Ауди 100» и ВАЗ 2104. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Пострадавшие доставлены в Сакскую районную больницу.

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