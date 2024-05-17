ДТП в Сакском районе Крыма: пострадали женщина и двухлетний ребенок

Полиция и прокуратура разбираются в обстоятельствах ДТП в Сакском районе Крыма. Предварительно, причиной аварии, в которой пострадали женщина и маленький ребенок, стала ошибка водителя – пострадавшей автоледи.

Около 14:15 на 2 км автодороги «Саки – Орловка» гражданка, 1991 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Нексия», двигаясь со стороны села Ивановка в сторону города Саки, по неизвестным причинам не справилась с управлением, допустила выезд за пределы проезжей части влево по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и малолетний пассажир, 2022 года рождения, получили телесные повреждения, — сообщили в ГИБДД.

Мама и малыш госпитализированы в Сакскую районную больницу.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, — уточнили в прокуратуре Крыма.