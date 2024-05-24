ДТП в Севастополе: грузовик столкнулся с маршруткой. Повезло – никто не пострадал

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Столкновение произошло накануне, около полудня на улице Дениса Ракицкого.

21-летний водитель грузового автомобиля «Mercedes Benz» не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения транспорта, где столкнулся с автобусом КАВЗ, под управлением 69-летнего водителя, который двигался по своей полосе и осуществлял перевозку пассажиров по маршруту общественного транспорта № 93. После столкновения, автомобиль «Mercedes Benz» продолжил движение и опрокинулся, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Важное дополнение: в результате ДТП пострадавших нет, признаков опьянения у водителей не установлено. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожной аварии. Отметим поразительное везение: в автобусе, практически, по всей левой стороне выбиты стекла, но пассажиры не пострадали.